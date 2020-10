Eerste Antwerpfans arriveren in Bulgaarse Razgrad, hopend op ticket: “Ook als we niet binnengeraken, is dit geen verloren trip”

Hans (30), Wim (45) en Gino (“zeg maar: wat ouder”). Drie generaties Antwerpfans. Van de fanatieke soort. Want niets kon het drietal tegenhouden om in deze benarde coronatijden toch naar het Bulgaarse Razgrad af te reizen. In de hoop om tegen donderdagavond nog een ticket vast te krijgen voor de match van hun geliefde Great Old tegen Ludogorets. “Maar ook als we niet binnengeraken, is dit geen verloren trip. We doen het uit liefde en voor het verhaal.”