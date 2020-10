Oxfam: “Nieuw vluchtelingenkamp op Lesbos erger dan dat op Moria”

Sommige tenten in het nieuwe tentenkamp zijn niet afgeschermd voor de wind of de regen. Foto: AP

De situatie in het nieuwe tijdelijke vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos is erger dan die in het kamp van Moria, dat in september afbrandde. Dat zegt de ngo Oxfam dinsdag. Ongeveer 8.000 mensen, vooral families met kinderen, wonen er in zomertenten terwijl de winter voor de deur staat.

De hulporganisatie stuurde medewerkers naar Lesbos, samen met de Griekse vluchtelingenraad, om er de situatie te controleren van het tijdelijke kamp nadat het kamp in Moria afbrandde in september. Volgens Griekenland staken vluchtelingen het kamp opzettelijk in brand.

Moria 2.0

De hulpverleners gaven aan dat het kamp niet voldoet. “De omstandigheden zijn verschrikkelijk”, klinkt het in een persbericht van Oxfam en de Greek Council for Refugees (GCR), een ngo die vluchtelingen juridisch bijstaat. Er is amper lopend water, beperkte gezondheidszorg en geen toegang tot gerechtelijke bijstand. Sommige tenten staan maar 20 meter van de zee en zijn niet afgeschermd voor de wind of de regen.

De bewoners krijgen ook maar één of twee keer per dag eten en het eten dat ze krijgen is niet voldoende en van een slechte kwaliteit.

Er is ook amper sanitair met lopend water, dus veel bewoners wassen zich in de zee. Bovendien zijn de coronavoorzorgsmaatregelen ontoereikend. Er is ook geen riolering op de site, die ooit een militaire schietbaan was.

“Toen Moria afbrandde, hoorden we sterke uitspraken van EU-beleidsmakers: ‘Geen Moria meer.’ Maar het nieuwe kamp wordt terecht Moria 2.0 genoemd”, aldus Oxfam en GCR.

“EU moet ondersteunen”

Oxfam roept de lidstaten van de Europese Unie op om vluchtelingen van de Griekse eiland op te nemen. Bovendien moet de EU Griekenland en de ngo’s ondersteunen om de situatie in het kamp te verbeteren.

Griekenland moet dan weer zo snel mogelijk mensen vanop de eilanden naar het vasteland brengen. Delen van het nieuwe kamp op Lesbos hebben door hevige regens al onder water gestaan.