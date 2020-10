“Het ergste geval van vandalisme in naoorlogse Duitse geschiedenis”: vandalen beschadigen zeventigtal kunstwerken in Berlijnse musea

Er zijn op 3 oktober tientallen kunstwerken en voorwerpen met grote oudheidkundige waarde opzettelijk beschadigd in enkele musea op het beroemde museumeiland van Berlijn. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Dit vandalisme wordt “het ergste geval in de naoorlogse Duitse geschiedenis” genoemd.

De politie bevestigde woensdagochtend de mediaberichten over het vandalisme, zonder verdere details te geven. Ongeveer 70 artefacten zouden zijn bespoten met een olieachtige vloeistof op een aantal locaties op het museumeiland aan de Spree, dat Unesco-Werelderfgoedstatus heeft en een van de meest populaire attracties van de Duitse hoofdstad is. Het gaat om kunstwerken in het Pergamonmuseum, het Nieuwe Museum, de Oude Nationale Galerij en andere locaties. De schade werd al op 3 oktober aangericht, maar is nu pas bekendgemaakt.

Het Duitse dagblad Die Zeit beschreef het vandalisme als een van “de meest uitgebreide aanvallen op kunstwerken en oudheden in de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland. “ Onder de beschadigde voorwerpen bevinden zich Egyptische sarcofagen, stenen sculpturen en 19e-eeuwse schilderijen. De vloeistof heeft zichtbare vlekken achtergelaten, zo wordt gemeld.

De incidenten vonden plaats op de Dag van de Duitse Eenheid, dit jaar 30 jaar geleden. De dag markeert het einde van de Duitse Koude Oorlog-verdeeldheid . Het is niet duidelijk of deze dag doelbewust werd uitgekozen. Volgens de krant Der Tagesspiegel worden museumbezoekers die tickets hadden voor 3 oktober nu aangespoord om elke inlichting te verstrekken aan de politie die nuttig kan zijn voor het onderzoek.