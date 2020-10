Geen federale maatregelen rond Allerheiligen, plaatselijk wel mondmaskerplicht op kerkhof

Er komen voorlopig geen overkoepelende federale maatregelen voor bezoeken aan het kerkhof tijdens Allerheiligen en Allerzielen. Dat bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Vele lokale overheden hebben mondmaskers wel al verplicht op begraafplaatsen in de periode rond Allerheiligen.

Traditioneel brengen we op 1 of 2 november een bezoek aan het kerkhof om onze overledenen te herdenken. Op die dagen komt er dus heel wat volk op de kerkhoven die troost bij elkaar zoeken. Achteraf wordt er ook vaak in familiaal verband afgesproken om gezellig samen te eten en te drinken. Dat gebeurt in normale omstandigheden niet enkel op café of restaurant, maar ook bij mensen thuis.

Allerheiligen lijkt dan ook een perfecte kans voor het coronavirus om zich opnieuw verder te verspreiden onder de bevolking. Toch legt de federale overheid op dit moment geen extra maatregelen op. “Het Overlegcomité komt sowieso op regelmatige tijdstippen samen en we houden de situatie nauwgezet in de gaten”, klinkt het bij Jan Eyckmans, de woordvoerder van minister Vandenbroucke. “Als we zien dat de cijfers blijven stijgen, zullen er mogelijk wel nieuwe maatregelen genomen worden.”

“We begrijpen dat Allerheiligen een periode is waarin mensen troost zoeken en vinden bij elkaar, maar het is belangrijk dat we ons nu allemaal aan de huidige maatregelen houden”, gaat Eyckmans verder. “Je kan familie bij je thuis uitnodigen, maar dat mogen dan maximaal vier mensen zijn waarbij je anderhalve meter afstand moet bewaren.”

In West-Vlaanderen en Brabant wel, in Antwerpen en Limburg geen mondmaskerplicht

Heel wat burgemeesters en gouverneurs nemen zelf wel extra maatregelen naar aanleiding van Allerheiligen. In de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is er van 24 oktober tot 8 november een mondmaskerplicht op begraafplaatsen, in Oost-Vlaanderen is de verplichting van 26 oktober tot 8 november van kracht.

In Antwerpen en Limburg komt zo’n provinciale maatregel er niet, de provinciegouverneurs laten steden en gemeenten zelf beslissen of er al dan niet extra regels komen. In Limburg hebben zestien gemeenten alleszins al beslist om mondmaskers te verplichten op de begraafplaatsen.

Misvieringen op Allerheiligen en Allerzielen mogen sowieso blijven doorgaan, op voorwaarde dat er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Per gebouw mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn. Elke aanwezige boven de twaalf jaar is ook verplicht een mondmasker te dragen. In elke kerk moet ook de noodzakelijke handhygiëne worden voorzien.