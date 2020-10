Zeker 25 soldaten omgekomen bij aanval van taliban in Afghanistan

Een aanval van de taliban in het noorden van Afghanistan heeft zeker 25 mensenlevens geëist. Tientallen talibanstrijders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende gebouwen in het dorp Baharak aangevallen, melden de autoriteiten. “De gevechten gaan nog altijd door en eisen ook aan de zijde van de tailiban veel slachtoffers”, aldus Jawad Hejri, woordvoerder van de provinciegouverneur. Andere lokale bronnen hebben het over 34 tot zelfs 42 doden.

Regeringstroepen en terroristen strijden al langer om de heerschappij in de provincie. Elf van de zestien districten van de provincie staan al jaren overwegend onder controle van de taliban. Na een campagne van de taliban in Helmand wordt vermoed dat deze aanval deel uitmaakt van een tweede groot offensief door de terreurbeweging in minder dan een maand. Door het geweld in Helmand moesten duizenden families op de vlucht slaan.

De nieuwe toename van geweld komt er ondanks vredesgesprekken tussen vertegenwoordigers van de regering en van de taliban die vorige maand van start gingen in Qatar.