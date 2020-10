Unizo tegen opnieuw invoeren van kleinere winkelbubbels: “Zal niet leiden tot meer veiligheid”

Het opnieuw invoeren van kleinere winkelbubbels zal niet leiden tot meer veiligheid voor het winkelpersoneel, maar kan wel het einde betekenen voor heel veel winkels die nog altijd ver onder hun normale omzetcijfer draaien. Dat zegt ondernemersorganisatie Unizo woensdag in een reactie op een eis van de christelijke vakbond ACV Puls.

Die hekelde eerder op de dag dat er bij het opleggen van strengere coronaregels geen rekening zou zijn gehouden met de veiligheid van het winkelpersoneel. De vakbond wil dat er extra maatregelen worden ingevoerd, zoals een verplichting om alleen te winkelen en een maximumaantal klanten in de winkels.

“Wij delen de bekommernis, want ook voor onze werkgevers in de detailhandel zijn gezonde medewerkers cruciaal om winkels open en economisch leefbaar te houden” maar “het opnieuw inperken van de vrijheid om met meer personen te komen winkelen, zoals de vakbond voorstelt, zal echter niet leiden tot meer veiligheid, terwijl het wel de overlevingskansen en arbeidsplaatsen in veel zaken in gevaar brengt”, betoogt Unizo.

De organisatie wijst erop dat alle winkels sinds 11 mei opnieuw open zijn, en dat die heropening niet heeft gezorgd voor een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Nog volgens Unizo had het tijdelijke verbod op het winkelen met meerdere personen een nefaste invloed op de verkoopcijfers in vooral de non-food. “Als het alleen shoppen opnieuw de norm wordt (...) gaan heel wat handelszaken het wellicht niet meer redden, of gaan ze meer medewerkers, langer op tijdelijke werkloosheid moeten zetten, zonder de garantie dat die jobs finaal zullen kunnen worden gered. En dan verliest iedereen”, klinkt het.

De ondernemersorganisatie ziet meer heil in een maximale handhaving van de nu al geldende veiligheidsmaatregelen. Bovendien kunnen individuele handelszaken die dat willen de toegelaten winkelbubbels op hun vloer zelf inperken en is er dus “geen reden om hier een algemene verplichting op te leggen”, besluit ze.