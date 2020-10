Steven Van Gucht verdedigt nieuwe teststrategie: “Niet ideaal, maar nodig om werking te verzekeren”

Viroloog Steven Van Gucht heeft op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum de beslissing van de regering verdedigd om enkel wie nog symptomen van het coronavirus vertoont te testen. “Niet ideaal, maar nodig om de werking te verzekeren”, noemde Van Gucht het.

“De capaciteit van onze laboratoria werd gewoon overweldigd, daarom is deze nieuwe strategie nodig”, aldus Van Gucht. “Dat geldt voorlopig voor één maand. Daarin wordt enkel wie symptomen vertoont nog getest. Wie een hoogrisicocontact had maar geen symptomen vertoonde, wordt niet meer getest. Die mensen moeten wel in quarantaine. Idealiter was dat 14 dagen geweest, om alle risico’s uit te sluiten, maar dat is lang voor bedrijven en de mentale gezondheid. Daarom hebben we gekozen voor tien dagen: minder dan tien procent van alle besmette mensen zal in die vier laatste dagen nog ziek worden. Die mensen wordt wel gevraagd om in die periode voorzichtig te zijn.”

“Ook wie terugkeert uit een rode zone, wordt niet langer getest. En ook verzoeken van de werkgever of tests van ongeruste mensen die zich gewoon uit voorzorg hebben laten testen, zijn niet langer prioritair.” De enige uitzondering op dat vlak is het zorgpersoneel. Zij zullen zich nog wel kunnen laten testen, om de werking van ziekenhuizen en woon-zorgcentra niet in de problemen te brengen.

“Door deze gewijzigde strategie zullen de cijfers ook fluctueren”, waarschuwt Van Gucht. “We zullen minder mensen testen, dus ook minder gevallen vaststellen. Dat is niet ideaal, maar deze overgangsperiode is nodig om de werking van onze teststrategie te verzekeren. Zodat we de belangrijkste tests op een redelijke termijn kunnen afhandelen.”

Dagelijks gemiddeld 9.000 nieuwe besmettingen

Van Gucht wees ook op het stijgende aantal besmettingen in het land als verklaring voor de noodzaak van die nieuwe strategie. “De cijfers blijven voorlopig stijgen in het hele land”, klonk het. “Dat was te verwachten: het is te vroeg om al een effect van de genomen maatregelen te zien.” Elke dag komen er nu al gemiddeld bijna 9.000 nieuwe besmettingen bij in ons land, “al waren er afgelopen week wel vier dagen met meer dan 10.000 besmettingen.” Tussen 11 en 17 oktober waren er elke dag gemiddeld 8.975,4 nieuwe bevestigde besmettingen, een stijging met 68 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

“Het is mogelijk dat dit wijst op een eerste vertraging: nu verdubbelt het aantal besmettingen om de 9 dagen, een paar dagen geleden was dat nog om de 7 dagen”, aldus Van Gucht. “Maar laat er geen twijfel over bestaan: ze blijven stijgen. Deze licht hoopgevende signalen moeten ons vooral aanmoedigen om vol te houden.” In totaal raakten al 240.159 mensen besmet met het virus.

“De meest getroffen provincies zijn momenteel nog steeds Luik en Henegouwen. Brussel komt nu op de derde plaats.” De toename in de hoofdstad is minder groot geworden. Mogelijk is dat te wijten aan de maatregelen die twee weken geleden genomen zijn (bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, nvdr.), maar het kan ook een gevolg zijn van de testcapaciteit in Brussel die onder druk staat, wijst Van Gucht erop. Brussel, Henegouwen en Luik zijn samen verantwoordelijk voor bijna 60 procent van alle ziekenhuisopnames. De sterkste stijging vindt dan weer plaats in West-Vlaanderen. “Al moet daarbij opgemerkt worden dat het daar qua absolute cijfers nog een pak lager ligt dan in de andere provincies.”

“Zonder maatregelen 2.000 mensen op intensieve zorg midden november”

Er liggen nu ook al bijna 3.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. “En dat cijfer verdubbelt om de week”, aldus Van Gucht. In de periode van 14 tot 20 oktober werden elke dag gemiddeld 295,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+94 procent) .”Dat is twee derde van de piek tijdens de eerste golf.” Er lagen dinsdag 2.969 mensen in het ziekenhuis.

“Van hen liggen er 486 in de intensieve zorgen, 248 patiënten worden beademd. Dat cijfer verdubbelt momenteel om de 9 dagen. Aan dit ritme halen we 1.000 patiënten op intensieve zorgen aan het einde van de maand. En als we geen maatregelen hadden genomen, zouden we midden november zelfs 2.000 patiënten op intensieve zorgen tellen. Daarom is ons aller inzet nodig om dit te vermijden: om het systeem niet te overbelasten. We moeten die curve ombuigen en de ziekenhuiscapaciteit vrijwaren.”

Ook het aantal overlijdens stijgt. “Dat ligt uiteraard in lijn met de stijgende verspreiding van het virus, jammer genoeg. Afgelopen week stierven elke dag gemiddeld 32,4 mensen aan Covid-19, een stijging met 72 procent. In totaal kwamen nu al 10.489 mensen om door de ziekte.