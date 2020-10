NAVO-lidstaten verhogen defensiebudget onder druk van Trump

De NAVO-lidstaten hebben hun defensie-uitgaven, onder voortdurende druk van de Amerikaanse president Donald Trump, verder doen toenemen. Dit jaar besteden de Europese bondgenoten en Canada volgens Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg alweer 4,3 procent meer aan hun defensie.

Zodoende zouden de uitgaven voor het zesde jaar op rij hoger liggen. “Ik verwacht dat deze ontwikkeling zich nog zal doorzetten in de toekomst”, zei Stoltenberg op een online persconferentie.

De Amerikaanse president Trump klaagt al lang over wat hij noemt “een oneerlijke lastenverdeling” binnen de NAVO en hij viel vooral Duitsland aan vanwege het relatief lage aandeel van zijn defensie-uitgaven. De achtergrond van de Amerikaanse eisen is het zogenaamde 2 procent-doel dat in 2014 werd vastgelegd. Het bepaalt dat alle bondgenoten zich tegen 2024 zullen aansluiten bij het doel om ten minste 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Duitsland heeft zijn bestedingen aanzienlijk verhoogd in de afgelopen jaren, maar zat in 2019 aan een bbp-aandeel van 1,36 procent.