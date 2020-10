Geen storm maar toch kliffen van anderhalve meter aan onze kust, en dat is eigenlijk goed nieuws

Blankenberge - Op het strand van Blankenberge staan opnieuw kliffen tot anderhalve meter hoog. Niet door storm Odette, wél door het extreme springtij van afgelopen weekend en de dagen voordien.

Ook op andere plaatsen langs onze Belgische kust vormden zich opnieuw kliffen op het strand. Opvallend is dat het natuurfenomeen zich niet voordeed na de doortocht van storm Odette, maar pas later bij extreem springtij. Afgelopen weekend en de week daarvoor sloegen de golven opnieuw zwaar in op onze stranden, en daardoor kolfde zand af.

Kliffen zijn in feite het bewijs dat het opspuiten van onze stranden in het kader van kustbescherming werkt. De hogere stranden beschermen de infrastructuur en zelfs dijk tegen extreem hoge waterstanden. “We brengen de situatie momenteel in kaart, want er komen nog enkele dagen met felle wind en dus hoge golven”, zegt Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust.

Mogelijk normaliseert de situatie vanzelf en moet niet ingegrepen worden. In het andere geval worden de kliffen geëffend. Aangezien het strand de komende maanden niet toeristisch wordt uitgebaat, is daar momenteel geen haast bij.

