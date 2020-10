Penningmeester uit Deerlijk steelt 42.000 euro van vereniging om gokverslaving te financieren

Deerlijk - Een 52-jarige man uit Deerlijk riskeert een celstraf van zes maanden voor misbruik van vertrouwen. Als penningmeester gebruikte hij zo’n 42.000 euro van beweging.net om zijn gokverslaving te financieren.

Als secretaris en penningmeester van de vereniging beweging.net genoot de man heel wat vertrouwen. Maar hij sprong erg creatief om met zijn functie: hij versluisde geld naar zijn eigen rekening en deed privé-uitgaven in naam van de organisatie. In 2018 liep hij tegen de lamp toen hij zonder toestemming een nieuwe rekening had geopend.

“Uit onderzoek bleek dat hij misbruik maakte van de vereniging om zijn gokverslaving te financieren”, zo zei de procureur woensdag. Alles samen ging hij met zo’n 42.000 euro aan de haal bij beweging.net en 14.000 euro bij de Nationale Oudstrijdersbond waar hij ook lid was. Ondertussen werd een deel al terugbetaald.

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van vier maanden en een boete van 3.200 euro. De advocaat van de verdediging betwist de feiten bij de Nationale Oudstrijdersbond, maar stelde dat de beklaagde spijt had van zijn daden bij Beweging.net.

“Mijn cliënt is geen misdadiger, maar heeft een grote zwakte”, stelde meester Jan Leysen. “Hij is al zwaar gestraft: hij verloor zijn vrouw en werd uitgespuwd door de mensen die zijn vrienden waren.” Hij vroeg om een voorwaardelijke straf met uitstel. Vonnis op 18 november.