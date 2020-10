150 militairen in quarantaine na corona-uitbraak in Sint-Truiden, legervakbond hekelt “vage” maatregelen

Sint-Truiden - Vakbond VSOA Defensie betreurt het feit dat er geen overleg geweest is met de vakbondsorganisaties bij het opstellen van coronarichtlijnen voor de kazernes. De liberale vakbond reageert daarmee op de Covid-uitbraak op de Koninklijke School voor Onderofficieren, op de Campus Saffraanberg in Sint-Truiden. “We wachten op een duidelijk signaal van de Defensiestaf”, klinkt het woensdag bij Boris Morenville, voorzitter van VSOA Defensie.

Zeker 150 militairen van de campus Saffraanberg in Sint-Truiden zijn dinsdag in quarantaine moeten gaan nadat 24 mensen positief getest hebben. Volgens VSOA Defensie zijn de opgestelde richtlijnen rond COVID te vaag en voor interpretatie vatbaar. De vakbond hekelt ook het feit dat vakbondsorganisaties niet gehoord zijn bij het opstellen van die maatregelen.

Omwille van de uitbraak in Sint-Truiden en de verdere verspreiding van het coronavirus heeft VSOA Defensie een aantal pijnpunten aangekaart bij de overheid. “Er worden medische beslissingen genomen door lokale commando’s zonder kennis van zaken, er is geen coherentie voor de preventiemaatregelen tussen de vormingsorganism en er is slechte wil binnen de eenheden om telewerk te maximaliseren”, klinkt het bij voorzitter Boris Moonenville.

Normaal gezien vond er vandaag/woensdag een overlegcomité plaats over de maatregelen, maar dat is uitgesteld naar 28 oktober. “VSOA Defensie heeft tot nu toe vertrouwen in de nieuwe chef Defensie”, gaat Moonenville verder. “Maar we wachten dringend op een duidelijk signaal van de Defensiestaf voor het welzijn van het Departement en zijn personeel. Dat is ook essentieel voor een eventuele onmiddellijke hulp of op langere termijn ten voordele van de bevolking in de strijd tegen het coronavirus.”