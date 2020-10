“Marc Dutroux trekt verzoek om vervroegde vrijlating in na vernietigend psychiatrisch rapport”

Marc Dutroux zal zijn verzoek om vervroegde vrijlating intrekken. Dat heeft zijn advocaat Bruno Dayez gezegd bij Sudinfo. Aanleiding van die koerswijziging is het vernietigende psychiatrische rapport over Dutroux dat werd opgemaakt naar aanleiding van zijn verzoek om voorwaardelijke vrijlating.

Het definitieve psychiatrische rapport over Dutroux werd dinsdag ingediend. De man zit inmiddels 24 jaar in de gevangenis, maar vormt volgens het rapport nog steeds “het hoogste risico op recidive”. “Enkel een strikt en gesloten kader staat toe om het gevaar dat Marc Dutroux vormt voor de maatschappij in te perken.” Zo luidt zelfs de conclusie van dat 90 pagina’s tellende rapport. Op basis daarvan heeft Dutroux, in samenspraak met zijn advocaat, beslist om het verzoek om vervroegde vrijlating in te trekken. “Met zo’n rapport kunnen we niet anders”, aldus Dayez bij Sudinfo.

Het rapport werd opgesteld door de psychiaters Pierre Oswald, Samuel Leistedt en Johan Kalonji en drie psychologen. Zij ontmoetten Dutroux verschillende keren in de gevangenis van Nijvel: ze voerden er gesprekken met de man, en lieten hem ook een reeks tests afnemen om antisociale en psychopathische persoonlijkheidsstoornissen bij een individu te beoordelen.

“Slechts één ding interesseert hem: blijven zeggen dat ‘hij het niet was’”

Eerder waren al andere details uit het rapport gelekt. Zoals de vaststelling dat Dutroux een psychopaat is. Of beter gezegd: dat hij een psychopaat bleef, aangezien hij zo al werd beschreven tijdens zijn proces in 2004. ‘Psychopathie’ is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van wroeging en empathie. Deze definitie lijkt perfect te passen bij Dutroux, die tegen de experts meermaals herhaald zou hebben dat hij niets verkeerd had gedaan, dat hij de schuld kreeg van dingen die hij niet had gedaan, dat hij “slechts een schakel in een uitgebreid netwerk” was, enzovoort. De man zou geen enkele wroeging of spijt hebben betoond over de misdaden die hij pleegde (en waar hij in het verleden ook bekentenissen over aflegde), en waarvoor hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

In het rapport wordt Dutroux ook niet omschreven als een manipulator. “We hebben het over een persoonlijkheid die vrij makkelijk te ontcijferen is. Slechts één ding interesseert hem: zijn zaak verdedigen, en blijven zeggen dat ‘hij het niet was’.”

