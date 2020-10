Vakbonden dreigen met arbeidsrechtbank tegen Makro

Het sociaal conflict bij Makro blijft aanhouden. De vakbonden dreigen ermee naar de arbeidsrechtbank te stappen, maar de directie van de warenhuisketen ziet geen probleem. “Dat mogen ze doen”, zegt CEO Vincent Nolf. “Wij volgen de sociale wetgeving.”

De directie van de verlieslatende warenhuisketen kondigde in september een aantal organisatorische wijzigingen aan in de zes Makro-winkels in België. De tijdelijke contracten van 100 tot 200 werknemers zullen bovendien niet worden verlengd.

Het personeel voerde al actie tegen de veranderingen, onder meer met stakingen. Het protest leverde geen resultaat op. De vakbonden willen onderhandelingen voeren, maar de directie vindt dat het volstaat dat ze informatie deelt en vragen beantwoordt over de ingreep.

Naar arbeidsrechtbank

De bonden dreigen er nu mee om desnoods met dossiers van werknemers naar de arbeidsrechtbank te gaan. “Het zijn eenzijdige wijzigingen in de arbeidsovereenkomst”, zegt Myriam Nevelsteen van de christelijke vakbond ACV Puls. “Het gaat bijvoorbeeld over iemand die voor de functie verkoper werd aangeworven, maar die nu aanvuller wordt of naar de kassa moet. Er is ook een directiesecretaresse die in de winkel wordt geplaatst. Het gaat ontzettend ver.”

Uitnodigingen voor bijzondere ondernemingsraden sloegen de vakbonden af, omdat dat orgaan niet dient voor onderhandelingen. De directie wil dan weer geen verzoening via een bemiddelaar. Voorlopig plannen de vakbonden geen nieuwe stakingen, zegt Nevelsteen. “Maar ik hoop toch dat we tegen eind deze week een opening kunnen vinden.”

CEO: “Verschillende onjuiste verhalen”

Ook CEO Nolf zegt te hopen dat het conflict snel van de baan is. “We blijven onze deur openen en het is onze wens om op een serene manier rond de tafel te gaan zitten”, zegt hij. Hij meent dat er “verschillende onjuiste verhalen” de ronde doen in de winkels.

Net nu wordt Makro ook opnieuw getroffen door de coronacrisis. De restaurants bij de winkels moesten net als de rest van de horeca opnieuw de deuren sluiten. De winkels mogen ook geen alcohol meer verkopen na 20 uur. Nolf zegt dat de kassasystemen daaraan zijn aangepast. Vroeger sluiten zoals andere ketens, is dus niet nodig.