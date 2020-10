Apothekersbond roept op: “Geef voorrang aan risicogroepen voor griepvaccin”

Na de rush op mondmaskers en de stormloop op paracetamol worden apothekers nu bestookt door mensen die het griepvaccin bijna eisen. De Apothekersbond roept dan ook op om risicopatiënten, zwangere vrouwen, 50-plussers en zorgverleners voorrang te geven om zich te laten vaccineren tegen de griep.

Het is de omgekeerde wereld. Vorige jaren moest de Apothekersbond campagnes organiseren om zo veel als mogelijk mensen van de risicogroepen te sensibiliseren zich tegen het griepvirus te vaccineren, maar dit jaar overstijgt de vraag het aanbod door de coronapandemie. Ook al zijn er bijna een miljoen meer vaccins voor handen. Sommige apothekers worden naar eigen zeggen al sinds de zomermaanden bijna gestalkt door patiënten die zo snel als mogelijk een griepvaccin willen. Ook door gezonde mensen, die eigenlijk geen zo’n vaccin nodig hebben. Zo ontstonden zelfs wachtlijsten. “Als je gezond bent, sla dan een jaartje over, hou je vaccin voor iemand die het echt nodig heeft”, zegt Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de Apothekersbond. “Het is belangrijk om als maatschappij solidair te zijn en onze risicopatiënten - mensen met chronische ziektes, zwangere vrouwen, 50-plussers - en mensen die werken in de zorgsector te beschermen. Geef hen tot 15 november effectief voorrang om het griepvaccin te bestellen.”

Niet panikeren

De Apothekersbond roept de bevolking op om geduldig te zijn en vooral niet te panikeren. Van de bijna 3 miljoen vaccins zullen er nog bijna 1 miljoen geleverd worden begin november en zeker vóór half december. “Dat is ruim op tijd vóór de piek van de griepepidemie, die traditioneel pas valt in januari of februari. Daarnaast is uit internationaal onderzoek gebleken dat de griepepidemie in landen in het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen elk jaar valt tussen juni en augustus, dit jaar veel minder hard piekte dan de afgelopen vijf jaar. De maatregelen die we nemen tegen het coronavirus helpen ook om het griepvirus klein te houden”, zegt de voorzitter van de Apothekersbond.

