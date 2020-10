Jumbo-familie dicht bij overname Hema

Het ziet ernaar uit dat warenhuisketen Hema zal worden overgenomen door de familie achter de Nederlandse supermarktketen Jumbo en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom. Er is al een voorwaardelijke deal gesloten met de huidige eigenaren, een groep obligatiehouders.

De familie achter supermarktketen Jumbo, Van Eerd, zet de stap via investeringsvehikel Mississippi Ventures. Voor een periode van maximaal acht weken heeft het consortium van Mississippi en Parcom exclusiviteit gekregen om verder boekenonderzoek uit te voeren. Ook moet de bankfinanciering nog geregeld worden. De familie van Eerd zou dan 50 procent van de aandelen in handen krijgen en Parcom de rest.

Hema kwam eerder dit jaar in bezit van de obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor werd miljardair Marcel Boekhoorn buitenspel gezet. Sindsdien wordt er gezocht naar mogelijke kopers. Er waren al geruchten dat alleen de familie Van Eerd en Parcom nog in de race zouden zijn.

Ondertussen gaat het financieel ook beter met Hema. De resultaten in het tweede kwartaal waren beter dankzij de afbouw van de strengste coronamaatregelen. De omzet kwam uit op 284,4 miljoen euro, 4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Belgische en Luxemburgse winkels draaiden 35,9 miljoen euro omzet, 2,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Netto boekte de hele groep 12,3 miljoen euro verlies.