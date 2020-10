Geldschieter van Rwandese genocide wordt overgebracht naar Den Haag

De vermoedelijke geldschieter van de Rwandese genocide, Félicien Kabuga, wordt tijdelijk overgebracht van zijn cel in Parijs naar Den Haag. Dat heeft een rechter van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) beslist. Dat mechanisme zet het werk van het vroegere Rwanda-tribunaal voort.

Verwacht wordt dat Kabuga uiteindelijk overgebracht zal worden naar het Tanzaniaanse Arusha, om daar berecht te worden door het IRMCT, voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat restmechanisme beschikt over afdelingen in Den Haag en in Arusha.

De verdediging van Kabuga had gevraagd hem naar Nederland, en niet naar Tanzania, over te brengen, vanwege zijn gevorderde leeftijd, zwakke gezondheid en de coronapandemie in Tanzania.

Rechter Iain Bonomy volgde die redenering en vraagt dus dat Kabuga tijdelijk wordt overgeplaatst naar Den Haag, om daar een gedetailleerd medisch onderzoek te ondergaan. In zijn oordeel verduidelijkte de rechter niet of hij na dat medisch onderzoek al dan niet naar Arusha overgebracht moet worden.

Serge Brammertz. Foto: BELGA

Belgische aanklager

In Arusha zou Kabuga moeten terechtstaan voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De Belg Serge Brammertz is aanklager bij het IRMCT. Brammertz brak kort na Kabuga’s arrestatie een lans voor een proces in Arusha. Hij voegde er toen wel aan toe dat Kabuga in eerste instantie in Den Haag zal opgesloten worden, omdat de coronacrisis het moeilijk maakt de tachtiger naar Tanzania over te vliegen.

Kabuga was 25 jaar op de vlucht voor justitie, maar werd midden mei in de buurt van Parijs opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s hebben afgeslacht. Hij ontkent de beschuldigingen.