Duitse politie bevrijdt vrouw (25) uit handen van sekte in Goch

De politie in Duitsland heeft woensdagochtend bij een actie in een voormalig klooster een vrouw bevrijd. Volgens de politie werd de 25-jarige vrouw tegen haar wil vastgehouden in een pand in de plaats Goch, net over de grens ten zuidoosten van het Nederlandse Nijmegen.

De achtergronden zijn nog niet duidelijk, maar volgens de politie gaat het om mensen die “in relatie staan tot een religieuze gemeenschap” die op het terrein “diverse evenementen” organiseerden, een nogal omfloerste manier om te zeggen dat het om een sekte gaat.

In het klooster trof de politie volgens lokale media 54 mensen aan, onder wie tien kinderen. Er is een 58-jarige man van Nederlandse nationaliteit aangehouden en meegenomen voor verhoor. Hij zou de zogeheten ‘profeet’ zijn van de sekte die zich in het voormalige klooster ophield.