Mogelijk eerste vertraging in stijgende cijfers: slaan de maatregelen aan of speelt er iets anders mee?

De cijfers van het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens gaan nog steeds de foute kant uit. Voor euforie is het nog veel te vroeg, maar Sciensano ziet voor het eerst sinds lang wel een sprankeltje hoop in de cijfers. “We zien een lichte vertraging in de toename van de besmettingen”, zegt Brecht Devleesschauwer, chef data bij Sciensano. Hoe komt dit? Slaan de maatregelen aan?