Franse landbouwer krijgt Monsanto op de knieën: miljoen euro schadevergoeding na vergiftiging door inademen onkruidverdelger

Monsanto is definitief veroordeeld in een zaak die was aangespannen door een Franse landbouwer die vergiftigd raakte door een onkruidverdelger van het bedrijf. Het Franse Hof van Cassatie heeft een beroep van Monsanto verworpen.

De landbouwer, Paul François, is al sinds 2007 een juridische strijd aan het voeren tegen de multinational, die in 2018 onderdeel werd van chemiereus Bayer. In 2004 liep hij een vergiftiging op nadat hij dampen had ingeademd van de onkruidverdelger Lasso, die drie jaar later in Frankrijk werd verboden. In België geldt al sinds 1992 een verbod. François lijdt sindsdien naar eigen zeggen aan ernstige neurologische aandoeningen.

Het Franse gerecht gaf de man tot drie keer toe gedeeltelijk gelijk - de laatste keer in april in beroep in Lyon. Monsanto had moeten waarschuwen voor het specifieke gevaar bij het gebruik van het product in een reservoir, maar zich uitspreken over de toxiciteit zelf van Lasso deed het gerecht niet. Nu de veroordeling definitief is, zal in een aparte procedure een beslissing volgen over een schadevergoeding. De landbouwer vorderde meer dan 1 miljoen euro.