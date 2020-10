Microbioloog Emmanuel André: “Nieuwe lockdown is noodzakelijk, de enige optie die ons nog rest”

“We moeten onszelf niet langer de vraag stellen wat we moeten sluiten. We moeten onszelf afvragen wat we open moeten laten. We stevenen recht op een muur af, een nieuwe lockdown is de enige optie die ons nog rest.” Dat heeft microbioloog Emmanuel André woensdagmiddag verklaard tijdens het journaal op RTBF.

Volgens Emmanuel André is het vijf voor twaalf. “De manoeuvreerruimte is zeer beperkt. We moeten ervoor zorgen dat ons gezondheidssysteem blijft werken. We horen nu al de alarmkreten van het personeel. We moeten ervoor zorgen dat zij in optimale omstandigheden kunnen werken.”

De microbioloog zegt dat “we recht op een muur afstevenen”. “Er is nog een klein beetje ruimte om maatschappelijke keuzes te maken. Welke dingen laten we moreel gezien nog werken? Al de rest moeten we sluiten.”

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen, maar een nieuwe lockdown zou voorlopig nog niet op tafel liggen. En dat stoort André. “Het is de enige optie die we nog hebben. Het geaarzel maakt alles alleen maar erger. Het is een situatie die niemand wil, maar we hadden het zelf kunnen vermijden, door ons gedrag aan te passen. Nu hebben we geen keuze meer. De individuele vrijhoud houdt vandaag weer op.”