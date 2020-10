Hevige wind veroorzaakt problemen voor treinverkeer

Deinze / Geraardsbergen - In het Oost-Vlaamse Hansbeke is er hinder voor het treinverkeer door een weggewaaide boom en in Schendelbeke zorgt een grote tak voor vertragingen op de lijn tussen Geraardsbergen en Ninove. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel.

De rukwinden waarvoor het KMI waarschuwde, brengen woensdagnamiddag problemen mee voor het treinverkeer in Oost-Vlaanderen.

In Hansbeke, een deelgemeente van Deinze, kwam een weggewaaide boom tegen de glasvezel- en aardingskabel terecht, die zich naast de bovenleiding bevindt. Daardoor waren twee sporen versperd tussen Gent en Brugge, maar rond 15 uur kon één spoor vrijgemaakt worden.

Ook in Schendelbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen, is er hinder. “Daar zorgt een tak in het vrijeruimteprofiel, dat is de ruimte die de trein nodig heeft om veilig door te rijden, voor problemen. Tussen Geraardsbergen en Ninove zijn vertragingen mogelijk van 15 à 30 minuten”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. In Ninove is er ook een storing aan de seinen, waardoor vertragingen mogelijk zijn in de richting van Geraardsbergen.