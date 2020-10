Vandalen vernielen tientallen kunstwerken in Berlijnse musea: mogelijk het werk van complotdenkers die geloven dat Angela Merkel er “menselijke offers” pleegt

Vandalen hebben minstens 70 kunstwerken en oude artefacten beschadigd met een olieachtige substantie in drie musea in Berlijn. Onder de beschadigde voorwerpen onder meer een Egyptische sarcofaag, stenen sculpturen en negentiende-eeuwse schilderijen uit het Pergamonmuseum, de Alte Nationalgalerie en het Neues Museum.

Het vandalisme dateert al van 3 oktober, maar raakte nu pas bekend. De Stichting Pruisisch Cultureel Erfgoed, verantwoordelijk voor de collecties van de drie musea, heeft de feiten intussen bevestigd. De Berlijnse politie heeft een onderzoek geopend, maar wilde nog geen commentaar geven over een mogelijk motief van de daders.

In 2018 werden al eens twee vrouwen gearresteerd in de Griekse hoofdstad Athene nadat ze kunstwerken hadden ingesmeerd met een olieachtige substantie. De twee vrouwen, van Bulgaarse origine, vertelden aan de politie dat ze het hadden gedaan “omdat het Heilige Schrift zegt dat het miraculeus is om kunst met olie en mirre te bestrijken”.

Menselijke offers

Volgens Duitse media werden de nieuwe feiten echter gepleegd door complotdenkers, op sociale media daartoe aangezet door prominente ontkenners van de coronapandemie. Een van die complottheorieën beweert dat het Pergamonmuseum “het centrum voor het globale satanisme” is omdat het een reconstructie van het Oud-Griekse Pergamonaltaar bevat.

Attila Hildman, een veganistische tv-chef die nu een van de bekendste vertegenwoordigers is van de Duitse QAnon-tak, plaatste de voorbije maanden berichten op Telegram waarin hij verklaarde dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel het altaar gebruikte voor “menselijke offers”.

