Wouter Beke: “We gaan de woon-zorgcentra niet sluiten”

“We gaan de woon-zorgcentra niet opnieuw sluiten. Bezoek moet mogelijk blijven.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Er komen beperkende maatregelen, maar bewoners blijven het recht houden op bezoek en op één “knuffelcontact”. Daarnaast zullen de woon-zorgcentra “prioritair” blijven bij het testen en worden maatregelen genomen om de uitval van personeel in te dijken.

Samen met de sterke stijging van het aantal besmettingen in de samenleving neemt ook het aantal besmettingen in de woon-zorgcentra snel toe.

In het Vlaams Parlement heeft minister Beke een hele reeks vragen gekregen over de gevolgen voor de woon-zorgcentra. Wat met het bezoekrecht? Wat met het uitvallende zorgpersoneel? Op welke manier zal er getest worden in de woon-zorgcentra? Vanop de oppositiebanken (Vlaams Belang, SP.A, Groen en PVDA) kreeg de CD&V-minister het verwijt dat hij de woon-zorgcentra onvoldoende heeft voorbereid op de tweede golf.

“Oorlog voer je samen”

Beke kreeg het wat op zijn heupen van die kritiek. “Een oorlog, die voer je samen. Waar zijn we hier in godsnaam mee bezig? Met elkaar proberen vliegen af te vangen, terwijl we samen een oorlog tegen het virus zouden moeten voeren. We zouden beter samenwerken.”

Volgens Beke zullen de woon-zorgcentra alvast niet opnieuw helemaal sluiten. Bewoners blijven het recht hebben op één knuffelcontact en vier contacten/bezoekers. Er komen wel beperkende maatregelen. Zo zullen er bijvoorbeeld geen bezoekers meer toegelaten worden in de cafetaria’s.

Wat het personeel betreft, verwijst Beke naar de 525 miljoen euro die de regering voorziet voor het sectoraal akkoord met het zorgpersoneel. “Maar daar zijn ze vandaag niets mee”, geeft de CD&V-minister toe. Daarom worden ook maatregelen genomen die het personeel op de werkvloer meteen kunnen helpen. Een van de initiatieven daar is de geplande inzet van tijdelijk werklozen voor ondersteunende functies in de woon-zorgcentra. Beke hoopt daarover snel met meer nieuws te kunnen komen.

Wat testing betreft, blijven woon-zorgcentra “prioritair”. Er moet in de woon-zorgcentra getest kunnen worden, niet alleen bij uitbraken, maar ook bij asymptomatische personen of bijvoorbeeld bij de komst van nieuwe bewoners.

Sneltesten

De CD&V-minister bevestigt ook dat Vlaanderen antigeentesten of sneltesten zal aankopen, maar dat er gewacht wordt op het advies van de experten om te zien waar die best ingezet kunnen worden. Dat kan desnoods ook in de woon-zorgcentra, maar enkel met de garantie “dat het op een goede manier gebeurt”, besluit Beke.