“Heb mijn job nog en kinderen kunnen naar school. Trump was goede president”

IT’er Hugo Du Bois (52) woont en werkt al 23 jaar in Houston, Texas. Hij stemt overtuigd voor Donald Trump, en verwacht daarmee in het winnende kamp te zitten.

Toen Hugo Du Bois in januari 1997 naar Texas verhuisde, zou Bill Clinton net aan zijn tweede ambtstermijn beginnen. Daarna zag hij George Bush en Barack Obama twee verkiezingen winnen. Het aanvoelen van de man uit Strombeek-Bever is dat ook Donald Trump zich mag opmaken voor een tweede termijn. “Ik ken geen mensen die vorige keer voor Trump gestemd hebben en nu voor Biden zouden stemmen”, zegt Du Bois. “Omgekeerd wel: mensen die voor Hillary gestemd hadden, stappen nu over. Omdat ze vinden dat de Republikeinse partij beter is voor de mensen.” Zelf heeft hij ook al gestemd, voor Trump. “Ik vind dat hij een goede president was. Hij heeft zijn beloftes gehouden, ik heb mijn job nog en mijn kinderen kunnen nog altijd gezond en wel naar school zonder schrik te hebben. Die tevredenheid merk ik bij andere mensen ook.”

De veelgehoorde kritiek dat Trump de Amerikaanse maatschappij gepolariseerder dan ooit heeft gemaakt door zijn uitspraken, tweets en toespraken, vindt Du Bois onterecht. “Dat is dikke zever. Hij krijgt bijvoorbeeld de schuld van de dood van George Floyd, maar is het zijn schuld dat de politie dat gedaan heeft? In België is er toch ook zo’n zaak (van de Slovaak Jozef Chovanec, nvdr), is dat dan de schuld van de premier? Trump krijgt de schuld van veel dingen waar hem geen schuld treft. De coronacrisis bijvoorbeeld. Maar hebben anderen het dan beter gedaan?”

De stille meerderheid, zoals hij ze noemt, zal de president de verkiezingen wellicht opnieuw doen winnen. “Op straat zie je meer vlaggen voor Biden, maar die mensen laten zich gewoon meer zien en horen dan de Trump-stemmers.”