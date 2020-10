Reisadviezen opnieuw aangepast: Frankrijk volledig rode zone, alleen het Spaanse eiland La Palma kleurt nog groen in Europa

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies opnieuw aangepast. Frankrijk wordt een volledig rode zone voor Belgische reizigers, met uitzondering van het Franse eiland La Réunion. Wat groene zones in Europa betreft, blijft enkel het Spaanse eiland La Palma over.

De regio Istrië in Kroatië kleurt voortaan oranje. Ook de situatie in Italië verslechtert zienderogen: doordat er alsmaar meer besmettingen met het nieuwe coronavirus worden genoteerd, kleuren steeds meer Italiaanse regio’s rood, nu ook Lombardije, Venetië, Toscane, Lazio, Abruzzen, Piëmonte, Sardinië, Emilia-Romagna

Met de herfstvakantie in aantocht ziet het er niet goed uit voor de Belgen met reisplannen. Steeds meer regio’s in Europa kleuren rood. Dat betekent dat reizen er ten zeerste wordt afgeraden door de Belgische autoriteiten, of dat lokale autoriteiten de Belgen verbieden om er op vakantie te komen. Reizigers die uit zo een rode zone komen, moeten een vragenlijst invullen en op basis daarvan mogelijk tien dagen in quarantaine gaan. De nieuwe kleurcodes gelden per direct voor vertrekkers; voor terugkeerders gaan ze vanaf vrijdag 16 uur in.

Ook Hongarije, Polen, Liechtenstein en Denemarken kleuren nu volledig rood. In Duitsland geldt dat voortaan ook voor de regio’s Düsseldorf, Keulen, Stuttgart en Darmstadt. In Zwitserland blijven enkel de kantons Schaffhausen en Solothurn oranje zone.