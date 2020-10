Explosie in woning Koningslo: arbeider raakt zwaar verbrand, deel gevel vliegt tot overkant straat

Vilvoorde - Bij een explosie in Koningslo, een woonkern in Vilvoorde, raakte woensdagnamiddag één persoon gewond. Het gaat om een arbeider, die alleen aanwezig was in de woning in renovatie. Hij raakte zwaar verbrand.

De feiten speelden zich iets na 16 uur af in de Pauwstraat. De explosie gebeurde in een rijwoning in renovatie waarin één arbeider aan het werk was. Vermoedelijk was hij op dat moment bezig aan de verwarmingsinstallatie. In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht zou het niet gaan om een gasexplosie, maar zou de ontploffing veroorzaakt zijn door de chemische producten waarmee de arbeider aan de slag was.

Door de explosie is het dak van de woning ingestort en is een deel van de voorgevel eruit gevlogen, tot aan de overkant van de straat. Ook de achtergevel is helemaal weggeblazen. De brandweer is momenteel ter plaatse en is bezig met de rest van de gevel af te breken en met na te gaan of de aanpalende woningen schade hebben opgelopen.

Er viel één zwaar- en één lichtgewonde. De arbeider raakte zwaar verbrand en werd naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht. Een buurtbewoner die hielp met de verzorging van de arbeider, raakte lichtgewond enkon ter plaatse worden verzorgd.