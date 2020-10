Ploegmaat Romelu Lukaku besmet met coronavirus net voor Champions League-clash Mönchengladbach

De Marokkaanse international Achraf Hakimi heeft positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt zijn club Inter Milaan woensdag, kort voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

De 21-jarige Hakimi kwam afgelopen zomermercato over van Real Madrid. Dit seizoen was hij bij Inter al goed voor een goal en twee assists in vier Serie A-duels. De rechtsback vertoont gelukkig geen symptomen, maar zijn afwezigheid is een aderlating voor het team van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan.

Volgens Inter zal de middenvelder nu de procedure volgen die is vastgelegd in het gezondheidsprotocol.

Woensdagavond om 21u neemt Inter het op tegen Borussia Mönchengladbach.

