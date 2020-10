Farmagroep Purdue treft miljardenschikking met Amerikaans gerecht in opiatenschandaal

De failliete Amerikaanse farmagroep Purdue, de maker van de zware pijnstiller OxyContin, heeft in het kader van het grote opiatenschandaal een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid. De deal houdt in dat de onderneming alles samen meer dan 8,3 miljard dollar (zo’n 7 miljard euro) betaalt om de burgerlijke en strafrechtelijke procedures op federaal niveau af te wikkelen, deelde het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag in Washington mee. Verschillende leden van de miljardairsfamilie Sackler, eigenaar van het bedrijf, moeten samen 225 miljoen dollar ophoesten.

Daarnaast zal Purdue ook schuldig pleiten aan het overtreden van diverse federale wetten in de VS, waaronder samenzwering met de bedoeling om fraude te plegen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken gaat wel gewoon door, verduidelijkt het ministerie.

OxyContin is een erg zware pijnstiller die door het bedrijf agressief werd gepromoot. Het wordt gezien als het medicijn dat de opiatencrisis mee heeft veroorzaakt, waarbij vele duizenden Amerikanen verslaafd raakten aan pijnstillers op basis van opiaten.

De opiatencrisis in de VS begon twintig jaar geleden. Farmabedrijven begonnen erg zware pijnstillers op basis van opiaten op de markt te brengen. Het verslavende effect werd geminimaliseerd. Patiënten raakten massaal verslaafd, en stapten zelfs over naar heroïne. Later kwamen nog veel krachtigere en dodelijkere synthetische opiaten op de markt. De Amerikaanse opiatencrisis heeft sindsdien naar schatting 450.000 dodelijke slachtoffers geëist. Minstens twee miljoen Amerikanen zijn verslaafd.

De getroffen regeling met het Amerikaanse gerecht is omstreden. De farmagroep vroeg in 2019 het faillissement aan nadat er honderden rechtszaken tegen het bedrijf waren aangespannen door Amerikaanse deelstaten en steden. Critici zien het faillissement als een manoeuvre van Purdue om de verantwoordelijkheid te ontlopen en de bezittingen van de Sacklers te sparen.