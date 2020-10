Lier - Een deel van het dak van het Lierse politiecommissariaat is door de hevig storm naar beneden gedonderd. Het gebouw is 14 jaar oud.

De zijgevel van het dak van het politiecommissariaat in Lier trotseerde de storm woensdag niet. De brokstukken vielen op drie auto’s die in beslag waren genomen. Het gebouw is met zijn 14 jaar redelijk ‘jong’. De brandweer wacht nu op een oordeel van de stabiliteitsingenieur. Er vielen geen gewonden.