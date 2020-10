Brexit: Britten hervatten donderdag onderhandelingen met EU over handelsakkoord

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen donderdag hervatten. Dat kondigt de Britse hoofdonderhandelaar David Frost woensdag aan. Minder dan een week geleden dreigde de Britse premier Boris Johnson er nog mee om de onderhandelingstafel te verlaten.

“We staan klaar om het Europese team in Londen te verwelkomen voor het hervatten van de onderhandelingen”, bevestigde een woordvoerder van Downing Street woensdagavond. Eerder op de dag vond een telefoongesprek plaats tussen de Europese en Britse onderhandelaars. “We zijn overeengekomen dat er een basis voor onderhandelingen met de EU en met Michel Barnier (de Europese hoofdonderhandelaar, red.) bestaat. Er zullen alle dagen intensieve gesprekken plaatsvinden, te beginnen vanaf donderdagnamiddag”, bevestigde Frost na afloop op Twitter.

De gesprekken over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK lopen al maanden bijzonder moeizaam, maar dreigden de voorbije dagen helemaal te blokkeren. Vorige week eisten de Europese regeringsleiders op hun top in Brussel dat de Britse regering concessies moest doen om vooruitgang te boeken. Daarop verklaarde Johnson dat het VK zich moest voorbereiden op een “no deal”-scenario. Geen van beide partijen sloot echter formeel de deur voor verdere gesprekken.

Die komen er nu wel, al bevestigde een woordvoerder van de Britse regering dat er “nog een grote kloof bestaat tussen onze posities in de moeilijkste domeinen (...) Maar we zijn klaar om, samen met de EU, te kijken of het mogelijk is om die kloof te overbruggen”. De gesprekken zouden volgens insiders enkele weken kunnen duren.

Intussen tikt de tijd verder. De EU en het VK hebben nog tot eind oktober, begin november, tijd om een deal te sluiten die tegen januari van kracht kan worden. Dan verlaten de Britten immers de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. Zonder handelsakkoord dreigt zo alsnog een zogenaamde harde Brexit met douanetarieven en andere bijkomende handelsbarrières. Afspraken over de concurrentievoorwaarden, de visserijsector en een arbitragemechanisme vormen de belangrijkste obstakels voor een akkoord.