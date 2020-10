Antwerp en Ivan Leko starten Europees avontuur zonder de geschorste Mbokani: “Anderen moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen”

Antwerp trapt donderdagavond (21u) zijn Europa League-campagne op gang bij de Bulgaarse landskampioen Ludogorets. Hamvraag voor Ivan Leko is natuurlijk wie hij in de plaats van de geschorste Dieumerci Mbokani posteert?

Mbokani werd vorig seizoen in de laatste EL-voorronde tegen AZ Alkmaar met rood van het veld gestuurd en zit hiervoor nu een schorsing uit. Bruny Nsimba was de gedoodverfde vervanger, maar de youngster die deze week een profcontract tot 2023 ondertekende, viel dinsdag uit op de laatste training op Belgische bodem. “Hij was absoluut een optie, want een andere zuivere diepe spits hebben we niet voor handen”, vertelde Leko woensdagavond op zijn persbabbel. “Het is nu aan anderen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Verschillende jongens lieten dit seizoen al zien dat ze kunnen scoren.”

Nana Ampomah voorin lijkt nu de meest logische keuze. De Ghanees speelde er al bij Waasland-Beveren en het Duitse Fortuna Düsseldorf. “Hij heeft er inderdaad wat ervaring in, ook zal beschouw ik Ampomah als een winger en niet als een centrumspits. En of hij nu eerste, tweede of derde keuze is morgen, ga ik nu niet prijsgeven.” Feit is dat Leko zijn systeem nimmer halsoverkop zal omgooien. “Om nu nog tactisch te gaan bijsturen is het te laat. Het zal een aanloop zonder tactische voorbereiding worden. Gelukkig werken we met de meeste jongens al vier maanden samen. Onze spelwijze blijft dezelfde als in de matchen voordien.”

Met Aurelio Buta reisde een sterkhouder mee die sinds midden augustus aan de kant stond. Is de Portugese vleugelverdediger klaar om te starten? “We hopen het althans. Na acht weken out te zijn geweest kan hij onmogelijk weer honderd procent zijn, maar in deze omstandigheden – de beperkte Europese spelerslijst en de coronagevallen – moeten we creatief zijn, en zijn we genoodzaakt spelers in te zetten die niet op volle kracht acteren. Een volledige wedstrijd zal hij sowieso niet spelen.”