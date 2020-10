Andere regels in Duitstalige gemeenschap: Eupen-KV Mechelen zonder publiek komend weekend

De volgende thuiswedstrijd van KAS Eupen aanstaande zaterdag om 16u15 uur tegen KV Mechelen wordt gespeeld zonder toeschouwers. De burgemeester van Eupen, Claudia Niessen nam die beslissing woensdag in overleg met de minister van Sport van de Duitstalige Gemeenschap Isabelle Weykmans en de directie van KAS Eupen.

De Covid-19-epidemie is de afgelopen dagen in het hele land en ook in de regio Eupen aanzienlijk verergerd. De situatie in het ziekenhuis van Eupen en in de scholen is bijzonder gespannen. “In dit verband moet iedereen zijn contacten tot het strikt noodzakelijke minimum beperken. Daarom begrijpen we de beslissing van burgemeester Claudia Niessen om zaterdag geen toeschouwers in het stadion toe te laten,” zei KAS-directeur Christoph Henkel na de gesprekken.

“We hadden ons een heel ander seizoen voorgesteld met onze fans, maar voorlopig is de prioriteit om absoluut voorzichtig te zijn. Daarom vragen we onze fans en klanten om begrip voor deze beslissing, die de steun van ons allemaal heeft. In deze crisissituatie is het essentieel om samen te handelen en een teken van vastberadenheid te sturen”, vervolgt Christoph Henkel.