Viroloog Marc Van Ranst: “Verlenging herfstvakantie lijkt me een goed idee”

In Wallonië hebben ze de knoop al doorgehakt. Daar wordt de herfstvakantie, die normaal van 2 tot en met 8 november duurt, verlengd tot en met 11 november. “Een goed idee”, vindt viroloog Marc Van Ranst. Hij pleit er dan ook voor om die verlenging in Vlaanderen ook door te voeren.

“In Wallonië hebben ze de herfstvakantie al verlengd. Uiteindelijk gaat het over twee schooldagen die je omzet in vakantiedagen: maandag 9 en dinsdag 10 november”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Doordat je dan met een periode van anderhalve week zit, heb je ongeveer twee keer de mediaan van de incubatieperiode. Als alle leerlingen thuisblijven, kan je tot een soort reset komen van de epidemie op de scholen. Dat lijkt me dus een goed idee.”

Volgens Van Ranst kan de verlening ingevoerd worden voor alle leerlingen van het lager en het middelbaar. Maar er kan ook gekozen worden om dat enkel te doen voor het middelbaar. “Die oudere kinderen kunnen ook gemakkelijker alleen thuisblijven en dan moeten ouders geen opvang regelen. Het is niet dé oplossing, maar het kan wel helpen. Het is een goede periode om de epidemie op de scholen onder controle te krijgen.”

LEES OOK. Elke 3 dagen raakt een uitverkocht Sportpaleis besmet en terwijl jij werkt sterven 11 mensen door het coronavirus: de cijfers in perspectief

Maar de viroloog verduidelijkt wel dat die verlenging enkel werkt als er tijdens de herfstvakantie ook geen extra kampen of activiteiten worden georganiseerd en iedereen zich aan de maatregelen houdt. “Maar de beslissing ligt bij de politiek. Ik kan het enkel aanraden”, zegt Van Ranst.