Primeur voor Europa: Spanje overschrijdt drempel van miljoen coronabesmettingen

Spanje heeft woensdag als eerste lidstaat van de Europese Unie - en zesde land wereldwijd - de kaap gerond van één miljoen besmettingen met het coronavirus, met 1.005.295 gevallen. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

Het land heeft 16.973 gevallen en 156 overlijdens geregistreerd in de afgelopen 24 uur. De totale dodentol komt daarmee op 34.366. Momenteel liggen ruim 1.900 patiënten in kritieke toestand in de ziekenhuizen.

Spanje, met zijn 47 miljoen inwoners, heeft al 15,5 miljoen tests uitgevoerd.

Motie van wantrouwen

Donderdag is er een stemming in het parlement over een motie van wantrouwen tegen de linkse regering van premier Pedro Sánchez. Die zou de pandemie verkeerd of nalatig hebben aangepakt en misbruiken om macht naar zich toe te trekken. De motie maakt weinig kans volgens Spaanse media.

