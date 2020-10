Man (30) komt bij onderhoud klem te zitten in hakselaar en overlijdt aan zijn verwondingen

Pittem - Een 30-jarige man uit Pittem is woensdag omstreeks 16 uur in een hakselaar terechtgekomen. De hulpdiensten snelden nog toe, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De hulpdiensten werden woensdagnamiddag omstreeks 16 uur opgeroepen naar graszodenfirma Lannoo langs de Hoogrokersstraat in Pittem. “Een 30-jarige man uit Pittem was er bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een hakselaar”, klinkt het bij het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. De machine trad om een ongekende reden plots in werking. De jonge werknemer had plots geen controle meer over het werktuig en werd gegrepen door de machine. Zijn collega’s merkten onmiddellijk dat de toestand heel erg ernstig was. De jongeman zat geklemd. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. Onder andere de brandweer en het MUG-team kwamen het bedrijf opgereden. Alle hulp kwam echter te laat. De werknemer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.



Onderzoek naar precieze omstandigheden

De collega’s van de betreurde werknemer waren in shock na het dramatische ongeval. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend. De plaats werd onder beslag gesteld. De lokale politie Tielt en de dienst Toezicht Welzijn op het Werk kwamen ter plekke. Ook werden een technisch gerechtsdeskundige en een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.



Al drie dodelijke arbeidsongevallen in oktober

Het ongeval is deze maand al het derde dodelijk arbeidsongeval in West-Vlaanderen. In totaal zijn er dit jaar in de provincie al twaalf dodelijke arbeidsongevallen gebeurd.