Zeven mensen moeten woensdag voor rechter verschijnen in moordonderzoek Samuel Paty

Zeven personen die werden opgepakt in het kader van het onderzoek naar de onthoofding van leerkracht Samuel Paty in de buurt van Parijs, moeten woensdag voor de antiterreurrechter verschijnen. Dat werd vernomen van een juridische bron. Eerder werden negen mensen vrijgelaten

Onder de zeven bevinden zich twee minderjarigen die geld zouden hebben gekregen van de dader in ruil voor informatie over het slachtoffer. Daarnaast worden ook de vader van een leerling die een protestactie tegen de leerkracht had gestart, de islamistische militant Abdelhakim Sefrioui en drie vrienden van de dader die samen met hem een wapen zouden hebben gekocht, voorgeleid.

Ondertussen is ook gebleken dat de vader van de leerling de dagen voor de moord berichten heeft uitgewisseld met Abdoullakh Anzorov, de 18-jarige dader. Dat is vernomen van een bron dicht bij het dossier. De berichten werden via Whatsapp uitgewisseld, voegde de bron eraan toe. Er werd niet ingegaann op de inhoud van de berichten.

Negen mensen vrijgelaten

Dinsdagavond werden negen anderen die in voorhechtenis zaten vrijgelaten, onder wie de ouders, grootvader en jongere broer van de 18-jarige dader.

Een bron dicht bij het dossier legde maandag uit dat de vermoorde leraar “door een of meerdere scholieren aangewezen” werd aan Anzorov “a priori tegen betaling”. Het voorarrest diende volgens de bron dus om de eventuele verantwoordelijkheden van de scholieren te bepalen.

Moskee moet dicht

De Franse autoriteiten hebben dinsdaf ook de sluiting van de moskee van Pantin bevolen. De moskee in de buurt van Parijs had een video gedeeld op haar Facebook-pagina waarin kritiek wordt gegeven op de lessen van Paty. De moskee moet ten laatste woensdagavond dicht voor zes maanden, vernam het Franse persagentschap AFP van een bron dicht bij het dossier.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had maandagavond al de sluiting van de moskee geëist. Na de moord op de leerkracht beloofde hij “een oorlog tegen de vijanden van de Republiek”.

Mohammedcartoons

Paty werd vrijdag onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) door Anzorov , nadat hij Mohammedcartoons had getoond in de les. De dader werd door de politie doodgeschoten.

De familiale entourage van Anzorov zei aan de speurders dat hij “de polemiek” tegen de leraar ter sprake had gebracht, maar niet over zijn macabere plan had gesproken.

Het antiterreurparket houdt woensdag om 14.30 uur een persconferentie in Parijs.