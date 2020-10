Wim De Decker wil vertrouwen tanken in Liberec: “Europa League is één van de manieren om ons seizoen kleur te geven”

De Buffalo’s vertoeven in Tsjechië. Wim De Decker vertrok woensdagochtend met zijn team vanuit Oostende en gaat in Liberec op zoek naar een opsteker. Amper vier dagen na de 5-2 oplawaai op bezoek bij Cercle Brugge focust de Gentse coach alweer volledig op deze Europese opdracht: “Ik zie ons toch als favoriet tegen Liberec en we zullen er alles aan doen om verder door te stoten. Daarom weten we wat we hier morgen moeten doen: op een verstandige manier hier iets te komen halen.”

Om die Europese ambities te realiseren, liet De Decker alvast niets aan het toeval over: “We hebben heel wat wedstrijden van hen bekeken. Ook van hun thuisduels. De omstandigheden zijn hier zeker niet ideaal. Het veld leek er op de beelden niet ideaal bij te liggen. Het stadion is ook niet bepaald nieuw. Maar daar heb ik mijn spelers al voor verwittigd. Ik hoop dat het veld uiteindelijk al bij al meevalt. Want er is hier toch al enkele weken niet gespeeld.”

Met Michael Ngadeu hebben de Buffalo’s alvast een kenner van het Tsjechische voetbal in hun rangen. De voormalige verdediger van Slavia Praag kent Slovan Liberec dan ook uitstekend, bevestigt De Decker: “Ngadeu speelde hier al drie keer. En hij bevestigde ook het beeld dat ik had van deze competitie. Hij is dan ook een goede gids voor ons. Vorig jaar speelde ik ook met Antwerp tegen Pilzen en daardoor heb ik toch een goed beeld van de Tsjechische competitie: het gaat er heel hard aan toe met teams die enorm vanuit het duel spelen en heel veel kracht in hun ploeg hebben. En eigenlijk geldt dit ook voor Liberec.”

Geen Bolat

De Buffalo’s moeten het donderdagavond in Liberec alvast zien te klaren zonder Sinan Bolat die door een administratief misverstand uiteindelijk toch nog drie speeldagen schorsing moet uitzitten. “Het is jammer dat Sinan er niet bij is maar het mag geen probleem zijn”, sust Wim De Decker. “We hebben een ruime kern: elke positie is dubbel bezet. Davy heeft ook bij Gent al uitstekende wedstrijden gekeept. Dat verwacht ik hier ook.”

Ook Sven Kums heeft veel vertrouwen in Davy Roef. De Rode Duivel is momenteel de enige overgebleven doelman met ervaring in de Gentse selectie. Schrik voor blessures of angst voor een coronabesmetting bij zijn doelman lijkt Kums evenwel vreemd: “Ik spaar Roef nooit en dat zal ik nu ook niet doen (lacht). Nee, ik snap het wel. Maar het is nu zo. Davy is er klaar voor en hij zal het goed doen.”

Kums beseft overigens maal al te goed dat de Buffalo’s in Liberec op zoek moeten naar enige vorm van eerherstel. Een degelijke prestatie op het Europese toneel kan de bittere pil van het voorbije weekend helpen doorspoelen: “Gelukkig volgen de wedstrijden elkaar heel snel op. Je kunt dan ook sneller rechtzetten wat er de voorbije weekend mis is gegaan. De honger is wel groot om dit nieuwe avontuur te starten en dat willen we ook laten zien.”

Vechtlust

Het Gentse bestuur liet de voorbije dagen alvast verstaan dat het meer vechtlust wil zien. Een mening die ook de voormalige Gouden Schoen deelt: “We hebben veel technische spelers die goed zijn aan de bal. Maar we hebben ook onderling al gezegd dat er meer vechtlust moet zijn en dat we elkaar meer moeten pushen in die richting. Vorig seizoen werkten we een mooie Europese campagne af. Dat is zeker opnieuw mogelijk maar dat moeten we vooral op het veld bewijzen en hier kunnen we al een eerste mooie stap zetten in de goede richting.”

Pavel Hoftych, de coach van Liberec, had het tijdens zijn persbabbel eveneens over oude bekende Ngadeu: “Hij speelde vorig weekend niet maar we zagen hem natuurlijk wel in de voorbije periode voldoende aan het werk. Bij Slavia vond ik hem wel dynamischer en sterker voor de dag komen dan bij Gent. Maar we focussen ons niet teveel op individuele spelers. We proberen vooral de sterktes en de zwaktes van onze tegenstander als geheel te doorgronden.”

En die tegenstander heeft na die blamage op bezoek bij Cercle Brugge meer dan ooit baat bij een topprestatie op Tsjechisch grondgebied. Maar Wim De Decker wil niet weten van extra druk: “De Europa League is één van de manieren om ons seizoen kleur te geven. Maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Al zijn de belangen nu natuurlijk wel anders. Kiev ging meer van eigen kracht uit, Liberec speelt liever vanuit een laag blok en speculeert graag op de counter. We gaan zoals altijd voluit voor de drie punten maar je kunt daar pas na de match echt iets zinnigs over zeggen.”