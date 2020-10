Proefpersoon overleden aan “ons” vaccin, maar toch worden proeven niet stopgezet

Een Braziliaanse proefpersoon die het coronavaccin van AstraZeneca/Oxford toegediend kreeg, is overleden. Dat meldt Anvisa, de gezondheidsautoriteit van het Zuid-Amerikaanse land, woensdag. Ondanks het overlijden worden de proeven niet stopgezet. Het gaat om het vaccin dat ook ons land besteld heeft.

Gezondheidsautoriteit Anvisa werd twee dagen geleden op de hoogte gebracht van het overlijden. Meer informatie over het slachtoffer - zijn identiteit, geslacht of leeftijd - werd niet bekendgemaakt. De Braziliaanse regering verklaarde wel - na overleg met de fabrikanten van het vaccin - dat de proeven voorlopig niet worden stopgezet.

De overheid van het Zuid-Amerikaanse land heeft al plannen om het Britse vaccin - eens het klaar is - aan te kopen en het te produceren in haar eigen onderzoekscentrum FioCruz in Rio de Janeiro. Ondertussen wordt ook nog een concurrerend vaccin getest van het Chinese Sinovac.

Met 154.000 doden kent Brazilië de op één na dodelijkste uitbraak van het coronavirus wereldwijd. Alleen de Verenigde Staten (221.000) tellen meer doden. Er werden ook al ruim 5,2 miljoen besmettingen vastgesteld, het meeste na de Verenigde Staten (8,3 miljoen) en India (7,6 miljoen).