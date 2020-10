Real Madrid en Thibaut Courtois lijden pijnlijke nederlaag tegen B-elftal van Shakhtar Donetsk

Ai, ai, ai. Na het 0-1-verlies tegen Cadiz heeft Real Madrid ook in de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden. Thibaut Courtois en co. verloren woensdagavond in eigen huis met 2-3 van Shakhtar Donetsk, dat door een corona-uitbraak bovendien een aantal van zijn sleutelspelers moest missen. Bij Real begonnen jongens als Toni Kroos en Karim Benzema op de bank en zat Sergio Ramos niet eens in de selectie.

Bijzonder pijnlijk, zo valt de eerste helft van Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk het best samen te vatten. Voor het eerst sinds 2005 - toen tegen Lyon - kreeg de Koninklijke liefst drie doelpunten binnen in de eerste 45 minuten van een Champions League-wedstrijd.

?? How Real Madrid start against Shakhtar. Thoughts? #UCL pic.twitter.com/Ytp0IF0zD0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

Het was de Braziliaan Tete die na een klein half uur voetballen de score opende. Even later werd het nóg pijnlijker voor Real. Thibaut Courtois kon een schot van Tete in eerste instantie pareren, maar Raphael Varane werkte de rebound ongelukkig in eigen doel. En ook bij de 0-3 was Tete betrokken. Met een mooi hakje kreeg de Braziliaan de bal tot bij Manor Solomon, die de ruststand op het bord zette.

Zinédine Zidane moest iets doen bij de rust en besloot dan ook te wisselen. De Fransman hield Rodrygo bij de rust in de kleedkamer en bracht Karim Benzema in zijn plaats. Voor veel beterschap in het spel van de Spanjaarden zorgde die vervanging niet.

Real probeerde het dan maar vanop afstand. Eerst zag Marco Asensio zijn schot in hoekschop geduwd worden door Trubin. Enkele minuten later waagde ook Luka Modric zijn poging. En die kende meer succes. De Kroaat zag zijn loeier enig mooi in de kruising vliegen: 1-3.

Real putte moed uit de aansluitingstreffer en Zidane besloot nog eens te wisselen. Luka Jovic werd naar de kant gehaald voor Vinicius Junior. De Braziliaan stond amper vijftien seconden op het veld toen hij Marlos de bal afhandig maakte en de 2-3 voorbij Trubin trapte. Van een gouden wissel gesproken.

15 - Vinícius Jr scored just 15 seconds after entering the pitch for Real Madrid; since Opta have full data for Champions League goal times (2006-07), this is the fastest goal scored by a substitute. Lightning. pic.twitter.com/blSZFmFCi5 — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020

En toen stokte het bij Real. De thuisploeg probeerde nog wel, maar tot grote kansen leidde dat niet. Integendeel, het waren de bezoekers die nog dicht bij een vierde doelpunt kwamen. Eerst kon Courtois Tete van een twee treffer houden en even later werd de 2-4 van Marlos afgekeurd voor buitenspel. In het absolute slot werd aan de overkant ook de gelijkmaker van Federico Valverde nog afgekeurd. 2-3 werd zo de einduitslag. Zinédine Zidane heeft oplapwerk voor de Clasico van zaterdag.