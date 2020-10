Frankrijk overweegt verlenging noodtoestand tot half februari

Frankrijk riep half oktober voor de tweede keer dit jaar de noodtoestand uit. Momenteel geldt die tot 16 november, maar de Fransen overwegen nu om die te verlengen tot half februari 2021. Dat melden lokale media. De regering zou aan een wetsvoorstel daarover werken, en er zal komend weekend uitzonderlijk samengezeten worden om dat verder uit te werken. Maar om de noodtoestand langer dan een maand af te kondigen, moeten ze in Frankrijk de goedkeuring krijgen van het parlement.

Als dat voorstel erdoor komt, laat dat de overheid toe om reisbeperkingen in te stellen en het land, al dan niet volledig, in lockdown te laten gaan. Dat voorstel zou ook impliceren dat er noodmaatregelen kunnen aangekondigd worden tot 1 april.

In Frankrijk zouden al 33.885 doden gevallen zijn door het coronavirus en er zijn inmiddels ook al 930.000 mensen besmet geraakt. De Franse regering is bang dat het virus zich opnieuw snel zal verspreiden en overweegt daarom ook om bepaalde departementen opnieuw in lockdown te plaatsen. In sommige steden is dat nu al het geval.