Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific bevestigt 5.900 banen te schrappen

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific gaat 5.900 banen schrappen en haar filiaal Cathay Dragon sluiten. Dat heeft het bedrijf, dat net als zijn sectorgenoten lijdt onder de coronacrisis en het stilvallen van het luchtverkeer, woensdag bevestigd. Eerder meldde de Hongkongse krant South China Morning Post het nieuws al.

“Ongeveer 5.300 werknemers die in Hongkong werken zullen worden ontslagen. Ook 600 banen buiten Hongkong kunnen worden getroffen, afhankelijk van de plaatselijke regelgevingen”, aldus de maatschappij in een persbericht. 2.600 jobs die vandaag vacant zijn worden ook niet meer ingevuld, meldt persagentschap Bloomberg.

De maatschappij schrapt 17 procent van zijn personeelsbestand, of 24 procent als de 2.600 vacante jobs meetellen als jobs die verdwijnen. De operaties van Cathay Dragon stoppen vanaf morgen, het moederbedrijf wil de meeste routes van het filiaal overnemen.

De raad van bestuur heeft een herstructureringsplan goedgekeurd ter waarde van 2,2 miljard Hongkongdollar (240 miljoen euro).

1,1 miljard euro verlies

Cathay Pacific wordt zo de zoveelste luchtvaartmaatschappij die banen schrapt vanwege de coronapandemie. De maatschappij zette in het eerste halfjaar een verlies van 9,9 miljard Hongkongdollar in de boeken, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. In het negatieve resultaat zat ook een afschrijving op vliegtuigen die definitief uit de vloot worden genomen. In juni kreeg de luchtvaartmaatschappij nog een flink steunpakket ter waarde van ruim 27 miljard Hongkongdollar van de regering van Hongkong.