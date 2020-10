OVERZICHT CHAMPIONS LEAGUE. Red Bull Salzburg lijdt meteen puntenverlies

Woensdagavond stonden enkele topaffiches op het programma tijdens de eerste speeldag van de Champions League. Ontdek hier de korte samenvattingen.

LEES OOK.Real Madrid en Thibaut Courtois lijden pijnlijke nederlaag tegen B-elftal van Shakhtar Donetsk

Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou houden elkaar in evenwicht

De wedstrijd kende een leuk begin met twee ploegen die onmiddellijk op zoek gingen naar de openingstreffer. Na tien minuten kon het doelpunt al langs beide kanten gevallen zijn. Lokomotiv Moskou vond uiteindelijk als eerste de weg naar de netten. Na 19 minuten scoorde Eder de 0-1. Red Bull Salzburg kwam nog voor rust op gelijke hoogte met Lokomotiv Moskou. Toptalent Dominik Szoboszlai schoot de bal uit een korte corner fantastisch in de verre bovenhoek: 1-1. Alles te herdoen voor Moskou. Snel na rust belandde een afgeweken schot van Zlatko Junuzovic in doel. 2-1 voor Salzburg. Moskou zette de situatie nog recht via Vitali Lisakovich. Zo eindigde RB Salzburg - Lokomotiv Moskou op 2-2.

(later meer)