Nog veel onduidelijkheid over ‘corona-cadeautje’: overheid start campagne rond consumptiecheques

Cadeau- of consumptiecheques kunnen niet alleen in restaurants, maar ook in de sport- en cultuursector en in kleinhandelszaken worden gebruikt. Omdat er veel onduidelijkheid over bestaat, heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een rondzendbrief geschreven waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

De regering besliste in juni om de cheques in het leven te roepen. Werkgevers kunnen er hun personeel mee belonen. Bedoeling was niet alleen om werkenden tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, maar ook om de lijdende economie wat te stimuleren. Alleen denken velen dat de cheques – geldig tot midden volgend jaar – enkel op restaurant mogen worden gebruikt. En dat is dus niet zo.

Om alle puntjes nog eens op de i te zetten, komt Van Peteghem dus met een rondzendbrief. Op de website van de bedrijven die de cheques uitgeven – Sodexo of Edenred – is overigens een lijst te vinden van alle plaatsen waar de cheques kunnen worden gebruikt.