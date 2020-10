Ook seksuele voorlichting gaat digitaal

Het theatergezelschap Uitgezonderd. – waar James Cooke mede-eigenaar van is – lanceert vandaag het educatief platform ED TV voor jongeren. Daarop komen korte filmpjes met voorlichting over taboethema’s zoals seks, alcohol en drugs. Ook heeft ED TV een chatfunctie, waar de jongeren met al hun vragen terechtkunnen.

Uitgezonderd. trok voor de coronapandemie van school tot school om jongeren te informeren, maar maakt nu noodgedwongen de switch naar een online omgeving. Daarvoor werkten ze samen met onder meer Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V), Sensoa en Child Focus.

ED TV heeft duidelijk een educatieve doelstelling, want ook scholen vinden er hun gading. De online lespakketten moeten de klassieke, hoogdrempelige lessen seksuele voorlichting vervangen. Een leuke bijkomstigheid is dat het platform bekende namen wist te strikken om te getuigen in de filmpjes. Zo zal seksuologe Lotte Vanwezemael haar nuttigste tips delen, en zal James Cooke vertellen over zijn eigen jeugdervaringen.