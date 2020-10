Na de omhelzingen in Rusland: Club Brugge vreest nieuwe positieve gevallen bij nieuwe testronde

Club Brugge houdt zijn hart vast. Nieuwe tests moeten uitwijzen of meer spelers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat ze na de zege in Sint-Petersburg elkaar in de armen vielen, noemt coach Philippe Clement “een kritiek momentje. Donderdag (vandaag, nvdr.) zullen we weten of er meer spelers besmet waren en andere hebben aangestoken.”

Cynischer kan het niet worden. Uitgerekend een van de mooiste Europese avonden in decennia kan de directe aanleiding zijn voor groter corona-onheil bij de landskampioen. Het virus leeft op wanneer mensen dicht bij elkaar kruipen en dat is precies wat er gebeurde aan het slot van de memorabele 1-2-overwinning in Sint-Petersburg. De assistenten van trainer Philippe Clement en sommige wisselspelers hielden dan wel hun mondkapje aan, niemand kon vermijden dat juichende spelers elkaar om de hals vielen in de (overdekte) Gazprom Arena.

“Het is spijtig na zo’n wedstrijd maar de schrik voor extra besmettingen was het eerste dat door mijn hoofd ging na het laatste fluitsignaal”, bekende Clement op VTM. “Donderdag (vandaag, nvdr.) wordt het echt bang afwachten. Mogelijk vallen er nieuwe spelers uit. Zaterdag worden de spelers hertest die al besmet waren. We hebben er geen enkele controle over.”

Foto: BELGA

Dat de volledige spelersgroep en staf na de wedstrijd over elkaar heen sprong, noemde Clement onvermijdelijk. “We zijn de voorbije dagen supervoorzichtig geweest. We hebben honderden keren onze handen ontsmet, handschoenen aangedaan, mondmaskers gedragen, afstand gehouden. Maar in het euforiemoment van zo’n winning goal is het onmogelijk om afstand te bewaren van elkaar. Dat was een kritiek momentje. We zullen zien of er spelers besmet waren en anderen hebben aangestoken.”

Urenlange busrit

Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik zullen het deze keer niet gedaan hebben. Het trio testte samen met manager Vincent Mannaert vorig weekend positief. Omdat de drie spelers weinig tot geen contact hebben buiten de club, bestaat de kans dat het virus in de kleedkamer is rondgegaan en ook andere spelers heeft besmet. Zaterdagavond zaten alle spelers – inclusief Mignolet, Kossounou en Krmencik – op een urenlange busrit van Luik naar Brugge.

“Ik heb meer schrik van corona dan van Zenit”, zei kapitein Ruud Vormer al voor de wedstrijd in Sint-Petersburg. En ook Hans Vanaken toonde zich bezorgd. “Onze kern is groot genoeg om drie of vier afwezigen op te vangen. Maar als er plots tien tot twaalf spelers positief zijn, wordt het moeilijk. De timing van de coronagevallen is een beetje lastig, zo aan het begin van onze Europese campagne.”

Foto: REUTERS

Vandaag staan de wekelijkse tests van de Jupiler Pro League op het programma. Die worden uitgevoerd bij de volledige spelerskern en staf – samen goed voor zo’n veertig man. Zaterdag worden Mignolet, Kossounou en Krmencik hertest. Maandag is het dan weer de beurt aan de UEFA. Woensdag komt immers Lazio uit Italië op bezoek. De week daarna gaat Club op bezoek bij Dortmund. De wedstrijden en de testrondes volgen elkaar snel op.

“Het wordt a hell of a race”, voorspelt Clement. “We gaan elke keer elf, veertien of meer spelers nodig hebben die zich tweehonderd procent geven. De coronadreiging kan in het hoofd van de spelers kruipen. Maar mijn groep kan zich optrekken aan onze prestatie in Sint-Petersburg. Charles De Ketelaere was teleurgesteld omdat hij niet in de wedstrijdkern zat op Standard, maar hij was moe na twee wedstrijden met de Belgische U21. In de Champions League was hij klaar. Dat moet onze mentale kracht zijn in de volgende weken.”

