Verontwaardiging over CEO van UZ Brussel Marc Noppen die met “lichte verkoudheid” in De Afspraak zit

Verontwaardiging bij tv-kijkend Vlaanderen woensdagavond, nadat Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, bij De Afspraak aanschuift met symptomen van het coronavirus.

Presentator Bart Schols vroeg aan Marc Noppen hoe het met hem gesteld is. “Met mij gaat het redelijk. Een beetje verkouden. Het is geen Covid”, verzekerde de CEO. Waarop Schols vroeg of hij getest was. “Ik ga mij nog laten testen”, antwoordde Noppen. “Het is mijn jaarlijkse verkoudheid.” Waarna hij vertelde dat het in zijn ziekenhuis niet goed gaat. “We moeten elke dag meer en meer mensen opnemen.”

Maar dat de CEO van het UZ Brussel met coronasymptomen woensdagavond aanschoof bij De Afspraak kan er bij velen niet in. Op sociale media uitten al verschillende mensen hun ontevredenheid. “Hallucinant” en “slecht voorbeeld”, klink het.