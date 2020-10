Mama De Ketelaere over de glansprestatie van zoonlief: “Charles zal zijn voetjes wel op de grond houden”

“Het is voor Charles, zeker?” Alsof er vriendjes bellen om te vragen of haar zoon mag komen buiten spelen, zo neemt Isabelle De Cuyper haar telefoon op. Dag op dag een jaar geleden mocht Charles De Ketelaere (19) voor het eerst spelen in de tuin die Champions League heet. En sinds dinsdag beslist hij er zelfs wedstrijden. “We beseffen het allemaal nog niet zo goed”, zegt mama De Ketelaere.