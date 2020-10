Kapitein Faris Haroun houdt vanavond de Antwerpse eer hoog op het Europese toneel: “Deze match is de belangrijkste, niet die tegen Tottenham”

Enkele Champions League-kwalificatiematchen met Genk en de tragische Europa League­-voorrondes met Antwerp vorig seizoen: tot zover het parcours van Faris Haroun in Europa. Maar kijk, op zijn 35ste treedt de Brusselaar voor het eerst aan in een Europese groepsfase. En of de aanvoerder daar trots op is. “Hier hebben we drie jaar lang naar toegewerkt.”