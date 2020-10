Andreas Hanche-Olsen, van slachtoffer van zinloos geweld tot remedie voor de gammele Gentse defensie? “Sorry, ik alleen ben de oplossing niet”

Winnen tegen Slovan Liberec is nodig. De nul houden is nog noodzakelijker. Zeker na de bolwassing op Cercle Brugge. Misschien kan Andreas Hanche-Olsen zich opwerpen tot de pleister voor de lekke defensie van AA Gent. Slaag krijgen, incasseren en toch weer recht veren: de 23-jarige Noor weet wat het is. Figuurlijk, maar jammer genoeg ook letterlijk.

“Op de weg terug van een verjaardagsfeestje wandelden een vriend en ik naar de metro van Oslo. Toen zijn we door een man of zeven, acht grofweg in elkaar geslagen. Zomaar. Het had niets met voetbal te maken. Random violence.” Als Andreas Hanche-Olsen het zinloze geweld vermeldt waarvan hij ruim drie jaar geleden het slachtoffer was, vertrekt hij heel even een spier. Om dan onbewogen verder te gaan: “Ik had nooit gedacht dat zoiets kon. Maar het tekende me niet, is geen trauma en ik ben er ook niet angstig door geworden.” En zegt hij nog: “Bang om in duel te gaan, ben ik zeker nooit. Ik heb mijn neus al drie keer gebroken.”

Niet dat Ngadeu of Plastun nooit lijf, leden of lid riskeren, integendeel, maar een onvervaarde verdediger met wat gif kon AA Gent nog wel gebruiken. “De voorzitter en ik hebben de spelers aangesproken na Cercle. Teamspirit, vechtlust, dat is een groot werkpunt. Dat verwachten we nu wel”, zegt manager Michel Louwagie. De 5-2-nederlaag bracht de teller op twee clean sheets in twaalf (!) wedstrijden en bijna twee tegengoals per match. Hanche-Olsen werd op de laatste transferdag gehaald, voor de neus van Standard. “Over die club zeg ik liever niets. Ik wilde gewoon naar Gent, met het oog op mijn ontwikkeling.”

Ontwikkelt hij zich dan tot de remedie van de gammele Gentse defensie, vanavond al tegen Liberec? “Sorry, ik ben geen superman”, lacht die. “Ik alleen kan niet de oplossing zijn. We moeten het samen doen. Op Cercle deed iedereen zijn best, maar wel elk op een andere manier. De een deed dit, de ander dat. We verdedigden niet als een eenheid. We stonden niet compact genoeg, speelden aan te lage intensiteit. Maar ik neem de verantwoordelijkheid voor de vierde goal. Ik had moeten inzien dat ik zou geblokt worden én ik had dichter bij mijn man moeten staan.”

Verfrissend hoe de 23-jarige Noor na twee weken al zoveel verantwoordelijkheidszin toont. Gek is dat niet. Bij Stabaek, zijn enige club voor zijn transfer naar Gent, werd hij op zijn 21ste al tot kapitein gebombardeerd. “Wellicht omdat ik sta voor een cultuur van dagelijks hard werken en vechten op training.” Twee maanden later zat hij echter op de bank en zelfs bij de reserven. “Ik nam te veel verantwoordelijkheid, vooral over de zaken buiten het veld. Ik dacht dat ik over alles de baas moest spelen. Het belangrijkste, presteren op het veld, verloor ik uit het oog. Ik heb daaruit veel geleerd.”

Uit betere buurten

De jongere broers van Hanche-Olsen voetballen ook. De een in de jeugd van Stabaek, de ander in tweede klasse. Zelfs zijn 56-jarige vader, een arts die het tot derde klasse schopte, sjot nog bij een veteranenploeg. Hanche-Olsen groeide op in het westen van Oslo. Zeg maar de rijkste buurt van het al rijke Noorwegen. “Ik had andere keuzes kunnen maken. Het probleem in welgestelde wijken is dat je véél keuzes hebt en dat je niet gepassioneerd hoeft te zijn. Opties genoeg en het komt toch altijd goed. Ik had die drive om voetballer te worden wél altijd. Sinds mijn vijf jaar. Bij Stabaek, waar ik een abonnement had. Toen ik veertien was, werd ik zeker niet tot de talenten van Noorwegen gerekend. Ik heb hard gewerkt om hier te geraken.”

Hard werken deed Hanche-Olsen ook aan zijn kopspel. De vele extra trainingen verleidden hem ertoe te voorspellen dat hij dit seizoen geregeld zou scoren. “Ik weet dat ik een dreiging kan zijn op standaardsituaties. De voorzetten die ik hier krijg, zijn beter dan in Noorwegen. Ik maakte er drie bij Stabaek. Ik denk dat ik hier nog meer zal scoren.” Hanche-Olsen heeft nog veel marge. In zijn debuut tegen Cercle leek de 1,85 meter grote verdediger toch al comfortabeler aan de bal dan de ervaren Plastun. Een verdediger met goeie voeten, alleen dat zou al een surplus zijn voor de Gentse defensie. “Ik houd van verdedigen, maar ik houd ook van voetballen. In het moderne voetbal is dat van belang. Een verdediger die dat kan, geeft iets extra’s.” Hoeveel extra, dat zal nog blijken. Te beginnen vanavond. Incasseren en weer recht veren, het zou vintage Hanche-Olsen zijn.