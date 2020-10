Vincent Kompany maakt eerlijke analyse over problemen bij Anderlecht: “Als een match 80 minuten zou duren, stonden we los op kop”

Vincent Kompany (34) was keihard voor zichzelf na de 2-2 tegen OH Leuven. De Anderlecht-coach nam alle schuld op zich, maar trad niet in detail over wat hij zichzelf nu precies verweet. Slechte wissels? Foute tactiek? Drie dagen later – in aanloop naar de match van morgen in Kortrijk – beantwoordde Vince The Prince wel onze vragen. “We zijn een topploeg… tot we scoren.”